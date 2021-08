Merching

Kirchenmalerin Eva Eberwein stellt in Merching den perfekten Goldton her

Plus Kirchenmalerin Eva Eberwein aus Merching hat bereits in Usbekistan in einem Palast gearbeitet. Für die Erneuerung der Kirchturmkugel in der Gemeinde verlangt sie kein Geld.

Von Christina Riedmann-Pooch

Eva Eberwein ist zufrieden: Die neu vergoldete Merchinger Kirchturmkugel glänzt im Licht der Sonne. „Das wird die nächsten 40 Jahre halten“, ist sie zuversichtlich. Sie hat die Kugel mit einer besonderen Technik erneuert: auf Wasserbasis. Nur so bekomme man einen Glanz, als ob die Kugel aus purem Gold gegossen wäre, erklärt die 31-Jährige. Früher habe man mit einer öligen Technik gearbeitet, aber damit erziele man nicht die gewünschte satte Nuance.

