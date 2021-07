Merching

vor 1 Min.

Medizinische Versorgung in Merching gewährleistet: Das ist der neue Hausarzt

Plus Mit Dr. David Beicht kommt ein erfahrener Allgemeinmediziner nach Merching. Auf den Schrecken folgt nun die Erleichterung.

Von Christina Riedmann-Pooch

Eine kleine Zeitungsnotiz erschreckte einige in Merching: Merchings Hausärztin Tetyana Baur wird in Kürze nach Affing wechseln. Doch die medizinische Versorgung im Ort wird weiterhin gewährleistet sein: Auf Internistin Tetyana Baur folgt nun Dr. David Beicht, der die ärztliche Versorgung in Merching übernehmen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen