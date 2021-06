Merching

Merching bereitet sich auf die Bundestagswahl vor

Plus In Merching werden bei der Bundestagswahl viele Briefwähler erwartet. Zudem fließen Daten in eine repräsentative Statistik ein. Was dabei erhoben wird.

Von Christina Riedmann-Pooch

Merching bereitet sich bereits auf die Bundestagswahl im September vor. Aufgrund des Wahlverhaltens bei den vergangenen Terminen und wegen der bestehenden Corona-Pandemie wird es in der Gemeinde insgesamt vier Briefwahlbezirke geben. Zwei werden im Rathaus, zwei im Feuerwehrhaus eingerichtet werden. Es werden also viele Briefwähler erwartet.

