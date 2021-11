Merching

vor 49 Min.

Merching investiert neun Millionen Euro in die Grund- und Mittelschule

Plus Aus einem kleinen Umbau wird ein millionenschweres Projekt: Die Gemeinde Merching will viel Geld in die Grund- und Mittelschule investieren.

Von Christina Pooch

Seit 2018 beschäftigt sich Architektin Sabine Vareille mit dem Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule Merching. Aufgrund der steigenden Schülerprognose ist nun aus dem ursprünglich deutlich kleiner von der Gemeinde angedachten Umbau ein millionenschweres Projekt geworden, für dessen Bauantrag sich der Gemeinderat nun ohne Gegenstimmen aussprach.

