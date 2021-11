Merching rüstet die Straßenbeleuchtung um

Plus Eine Förderung macht die Umrüstung der Merchinger Straßenlaternen auf LED-Technik möglich. Schon bald soll der Umbau in Angriff genommen werden.

Schon seit einigen Jahren spielte die Gemeindeverwaltung mit dem Gedanken, die Beleuchtung auf LED-Technik umzurüsten – einige Leuchtmittel stammen noch aus den frühen 1970er Jahren. Allerdings dachte man zunächst an eine schrittweise Modernisierung. Für Förderungen wären spezielle Gutachten nötig gewesen, die Straßenbeleuchtung hätte in das Eigentum der Gemeinde mit allen Verantwortlichkeiten übernommen werden müssen.