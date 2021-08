Merching will keinen Versicherungsschutz für Naturgefahren

Plus Im Merchinger Rat wird über den Nutzen einer Elementarversicherung diskutiert. Wie Bürgermeister Helmut Luichtl die Hochwassergefahr für die Gemeinde einschätzt.

Der Merchinger Gemeinderat hat sich mit dem Thema Versicherungsschutz bei Naturgefahren beschäftigt. Im Juli 2019 teilte die bayerische Staatsregierung mit, dass sie sich aus der staatlichen Soforthilfe für Unwetter zurückzieht, wenn ein Gebäude versicherbar gewesen wäre. Damals war sich der Merchinger Rat einig, dass keine Elementar-Versicherung notwendig sei. Aufgrund der aktuellen Unwetter in Rheinland Pfalz und im Berchtesgadener Land ließen sich die Räte diese Thematik noch einmal durch den Kopf gehen und nahmen ein Angebot der Versicherung in Augenschein.