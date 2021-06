Merching

12:00 Uhr

Merchinger Architektin stellt Werk bei Architektouren 2021 vor

Plus Die Architektin Sabine Vareille will mit ihren öffentlichen Gebäuden eine gute Atmosphäre verbreiten. Ihre Projekte sorgen nicht nur in Merching für Aufsehen. Bei den diesjährigen Architektouren ist sie wieder zu Gast.

Von Christina Riedmann-Pooch

Zahlreiche Merchinger haben bereits ein Gebäude betreten, an dem Sabine Vareille beteiligt war. Jeder ist zumindest an einem vorbeigekommen, so prägend sind sie für die Gemeinde: Die Schule, der Kindergarten, die Kinderkrippe, das Feuerwehrhaus - all das sind Projekte, die die Architektin verwirklicht hat. Ihr Wirken reicht aber über den Landkreis hinaus. Erneut wird eines ihrer Objekte in diesem Jahr bei den renommierten Architektouren der Bayerischen Architekturkammer gezeigt - aufgrund der Pandemie aber nur digital.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

