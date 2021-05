Merching

13:00 Uhr

Merchinger müssen künftig mehr Geld für ihr Wasser ausgeben

Das Wasserhaus in Merching: Die Wassergebühren in der Gemeinde werden teilweise erhöht.

Plus Die Kämmerei hat die Wassergebühren in Merching neu kalkuliert. Wie sie nun ausfallen und was die Hintergründe sind.

Von Christina Riedmann-Pooch

Etwa alle vier Jahre werden in der Gemeinde Merching die Wassergebühren ins Visier genommen und angepasst. Kämmerin Alexandra Hagen erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wie sich die neuen Gebühren zusammensetzen und was das für die Merchinger bedeutet.

