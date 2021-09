Merching

Mittelschule Merching beteiligt sich an der Juniorwahl

Plus In Merching proben die Wähler der Zukunft schon einmal die Demokratie. In vier Jahren können sich die Schüler als Erstwähler bei der Bundestagswahl beteiligen.

Von Christina Riedmann-Pooch

1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der diesjährigen Juniorwahl 2021, die anlässlich der Bundestagswahl stattfindet. In der Woche vor dem Wahltag war es auch für die Kinder der Klassen 7 bis 9 an der Mittelschule Merching so weit: Sie durften als Juniorwähler an dem bundesweiten Projekt teilnehmen. Initiiert haben dies die Lehrerinnen Katrin Kindler und Eliska Rietz. Ihre beiden Klassen 8a und 9b, arbeiteten sich nicht nur intensiv in die Thematik ein, sondern bereiteten für die anderen Schüler ab Klasse 7 auch einen authentischen Wahlgang inklusive aller Schritte vor.

