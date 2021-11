Musikerinnen und Musiker zeigen in Merching ihr Können

Plus Die Zuhörerinnen und Zuhörer gehen mit dem Musikverein Merching auf eine musikalische Weltreise beim Konzert im Pfarrgarten.

Mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" des Komponisten Rudi Fischer trafen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Merching ins Schwarze, denn an dem sonnigen Herbstnachmittag im Pfarrgarten passte das Wetter zum Konzert.