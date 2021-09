Salutschüsse für die Merchingerin Cilly Stadtherr

Die Merchingerin holte sich wieder den Titel der deutschen Meisterin im Luftgewehr.

Schon zum zweiten Mal nach 2018 gewann die 54-jährige Cäcilia (Cilly) Stadtherr aus Merching ganz knapp die deutsche Meisterschaft im Luftgewehr Damen 3 (Altersklasse 51 bis 60). Ihr Vorsprung zur Zweitplatzierten betrug nur 0,3 Punkte. Mit je einem Blumenstrauß und einer Silbermünze des Bezirksschützentags 2019 gratulierten ihr Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer und Schützenmeister der Mandichoschützen Markus Schneemayer zu ihrem Erfolg. Außerdem ehrten die Böllerschützen unter Leitung von Otto Schneemayer mit mehreren Salutschüssen an der Linde gegenüber vom Schulgebäude ihre herausragende Leistung am 31. August in München-Hochbrück. Erst 2010 hatte Cilly Stadtherr mit dem Schießen begonnen. Als sie mit ihrem großen Sohn zu den oberbayerischen Meisterschaften eingeladen war, probierte sie die Sportart aus und war sofort begeistert. Jetzt trainiert sie dreimal pro Woche. (AZ)