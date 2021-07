Merching/Schmiechen

17:58 Uhr

Für Merching und Schmiechen geht es beim Zuganschluss um drei Minuten

Auf der Ammerseebahn steht ein Fahrplanwechsel an mit Änderungen, die vor allem in Merching und Schmiechen aufhorchen lassen.

Plus Der neue Fahrplan für die Ammerseebahn bereitet den Anlieger-Orten große Sorgen. Nun macht der Schmiechener Verkehrsexperte König einen neuen Vorstoß.

Von Gönül Frey

Bahnreisende aus Schmiechen und Merching sollen künftig nach 9 Uhr in Mering keinen direkten Anschluss mehr an den Zug nach München haben. Das ist eine der Änderungen, die der neue Fahrplan der Ammerseebahn ab Dezember mit sich bringen soll. Das sorgt vor allem in Merching und Schmiechen, aber auch landkreisweit für Unmut. Auch nach einer entsprechenden Stellungnahme der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) gegenüber unserer Redaktion hoffen die Betroffenen vor Ort, dass sich an den Plänen doch noch etwas ändern lässt.

