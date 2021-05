Schwerer Unfall: Motorradfahrer gerät unter Auto und muss ins Krankenhaus

Ein Motorradfahrer gerät bei einem Unfall am Dienstag am Mandichosee unter ein Auto. Der 20-Jährige muss vom Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum gebracht werden.

Ein 20-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem Motorrad auf der Straße am Mandichosee. Ein Autofahrer war gegen 19.20 Uhr hinter ihm und bemerkte zu spät, dass der 20-Jährige links in die hintere Parkplatzeinfahrt fahren wollte. Der 18-Jährige Autofahrer fuhr auf die KTM auf, die in Schräglage geriet. Der Motorradfahrer rutschte unter das Auto.

Motorradfahrer wird mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der KTM-Fahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen an den Beinen, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Universitätsklinikum nach Augsburg. Die Freiwillige Feuerwehr aus Merching war auch im Einsatz und reinigte die Fahrbahn, weil Betriebsstoffe ausliefen. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 12.000 Euro. (AZ)

