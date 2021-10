Merching

Seit 30 Jahren betreibt Patrizia Luichtl ihren Friseursalon in Merching

Patrizia Luichtl (Mitte) betreibt seit 30 Jahren ihren Friseursalon in Merching.

Plus Patrizia Luichtl feiert ein Jubiläum. Sie schneidet seit 30 Jahren ihren Kunden und Kundinnen die Haare. Warum ihre Mitarbeiterinnen ihr sehr verbunden sind.

Von Christina Riedmann-Pooch

Dass es ihre Berufung ist, schöne Frisuren zu gestalten, wusste Patrizia Luichtl schon immer: Ihre ersten Modelle waren als Kind ihre Puppen, aber auch die Oma ließ sich bald von ihrem Geschick überzeugen - und sich die Haare schneiden. Nach der Schule stand dem Traumberuf nichts mehr im Weg: Zunächst lernte sie in Mering, dann folgten dort drei Jahre Gesellenzeit, weitere zwei Jahre sorgte sie bei Kunden und Kundinnen in Augsburg für den perfekten Sitz der Haare und entdeckte eine weitere Leidenschaft: Das Haarefärben. Inzwischen betreibt sie ihren Salon seit 30 Jahren in Merching.

