Auffahrunfall auf der B2 in Steinach: 3000 Euro Schaden

Polizei muss zu einem Unfall auf der B2 bei Steinach. Wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am frühen Samstagabend die B2 im Ortsbereich von Steinach und wollte in ein Grundstück abbiegen. Dies erkannte eine nachfolgende, 44-jährige Pkw-Fahrerin laut Polizei zu spät und fuhr auf den abbremsenden Wagen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (AZ)