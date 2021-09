Student aus Merching will mittels Technik Menschen helfen

Plus Raphael Gaag entwickelte eine Agriphotovoltaikanlage, die bereits gebaut wurde. Dafür erhielt der Merchinger Student den Bürgerpreis für erneuerbare Energien.

Technik und Naturwissenschaften haben den Merchinger Raphael Gaag immer schon begeistert - ganz besonders, wenn sie Menschen unterstützen können. Dieses Ziel hat der 23-jährige Student des Bioingenieurwesens zum Teil schon erreicht. Dabei fing das Ganze zu seiner Schulzeit an der Friedberger FOS eher unspektakulär mit einer Seminarabeit an: Sein Lehrer Thomas Rebitzer stellte ihm die Aufgabe, eine Agriphotovoltaikanlage mit Windrad zu entwerfen, die darüber hinaus eine Elektrotankstelle mit angrenzender Wirtschaft versorgt.