Trauer um Hermann Hoffmann aus Merching

Der Merchinger Hermann Hoffmann hat sich in seiner Gemeinde und in der Region vielfältig ehrenamtlich engagiert. Nun ist er im Alter von 76 Jahren gestorben.

Der Merchinger Hermann Hoffmann ist tot. Er ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Nicht gebürtig aus der Gemeinde erarbeitete er sich aber bald einen Einheimischenstatus. Alles begann mit seinem Umzug 1969 nach Merching. Seine damalige Vermieterin nahm ihn gleich am ersten Abend mit zu den Bayer-Münchinger-Trachtlern. Er kam mit einem Ehrenamt als Kassenwart nach Hause und behielt es gleich 25 Jahre lang.

Spätestens mit dem Kindergarteneintritt seiner Kinder begann der Ehrenamtsmarathon. Unter anderem rutschte er bald als Elternbeiratsvorsitzender in eine tragende Rolle. Auch über die Grenzen Merching reichte sein Engagement. Ein unvergessliches Erlebnis für ihn sei für die Mitorganisation der 2000-Jahr-Feier in Augsburg gewesen, erzählte er einmal gegenüber unserer Zeitung: Gut zwei Jahre vorher hätten die Vorbereitungen begonnen. Für seine Verdiente um die Stadt Augsburg bekam er die Goldene Zirbelnuss verliehen.

Hoffmann organisierte viele große Veranstaltungen in Merching

Vor allem organisierte er aber immer wieder große Veranstaltungen in Merching. Etwa die Gründungsfeier der Mandichoschützen 1989, wo er die Festleitung übernahm; ebenso wie beim 75-jährigen Merchinger Burschenfest 1985, zu dem er die Schlagerstars Stefan Mross und Angela Wiedl in die Gemeinde holte. Ein Höhepunkt war die große Aktion für krebskranke Kinder 1994, bei dem ein Kind aus der Gemeinde der Auslöser war. Hoffmann bekam die Unterstützung aller Merchinger Vereine, Chöre und Gruppen sowie vieler Privatpersonen. Zudem gewann er einen Wanderzirkus mit einem abendfüllenden Programm und einer riesigen Tombola mit über 800 Preisen für den Spendenmarathon. 27.000 DM kamen am Ende zusammen.

Karitative Projekte lagen Hermann Hoffmann am Herzen

Karitative Projekte lagen ihm sehr am Herzen. Er war als Moderator für die Multiple-Sklerose-Stiftung in Kissing im Einsatz. Er setzte sich beim Badeentenrennen in Merching für die Tombola ein und fungierte als Rennmoderator. Zudem trommelte er Musikgruppen für das Tsunami-Konzert 2004 in Merching zusammen, um ein zerstörtes Dorf wieder aufbauen zu können.

Mechings Bürgermeister Helmut Luichtl hat Hoffmann selbst oft bei seinen Einsätzen erlebt. "Er war unter anderem auch Festleiter, als wir 1996 das Hundertjährige der Feuerwehr gefeiert haben. Es war für mich faszinierend, wie er das damals gemacht hat - mit einer Ruhe und Souveränität. Das war einfach toll." Er hebt Hoffmanns Einsatz für die Menschen hervor. "Da war er immer wahnsinnig rührig. Jeder Verein, der zu ihm gekommen ist und um Hilfe gebeten hat, den hat er ohne langes Überlegen unterstützt, so gut er konnte." (schr-, crp)