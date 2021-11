Unfall: Autofahrer überschlägt sich und muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Ein 25-Jähriger kommt bei Merching von der Straße ab und landet im Acker. Der Mann wird schwer verletzt. Die Polizei hat einen Verdacht bezüglich der Ursache.

Zu einem schweren Unfall ist es am späten Mittwochabend bei Merching gekommen. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem BMW die Staatsstraße 2052 von Egling in Richtung Merching. Rund einen Kilometer vor Merching kam der Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich anschließend in einem angrenzenden Acker. Der 25-jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Augsburg gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Nach Unfall: Polizei findet leere Bierflasche in Unfallauto

Es wurden laut Polizei leere Bierflaschen im Fahrzeug aufgefunden. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde zur Klärung der Unfallursache eine Blutentnahme bei dem Fahrer angeordnet.

Die Freiwillige Feuerwehr Merching war ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.