06:03 Uhr

Merching: Wie die Kirche St. Martin wieder in Schuss gebracht wird

Plus Der Turm der Pfarrkirche in Merching wird saniert. Architekt Anton Kriesch hat massive Schäden entdeckt. Wie sie entstanden sind und wie lang die Sanierung dauert.

Von Christina Riedmann-Pooch

Gute fünf, fast sechs Jahre wartete Pfarrer Xavier sehnsüchtig auf den Beginn der Sanierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Martin in Merching. Endlich, kurz vor dem Neujahrsempfang 2020, erhielt Kirchenpfleger Josef Oberhuber die beruhigende Nachricht, dass die insgesamt 1,5 Millionen Euro teure Maßnahmen genehmigt wurde und neben der gemeindlichen Unterstützung auch die Diözese der Pfarrei ordentlich unter die Arme greifen wird.

Etwas Gutes hatte die lange Wartezeit: Hätte man bereits im vergangenen Jahr starten können, hätten dafür die Kosten um 20 bis 25 Prozent höher gelegen, erklärte Architekt Anton Kriesch bei einem Termin vor Ort. Der mit dem Gerüst versehene und fast wie ein Kunstwerk von Christo eingehüllte 47 Meter hohe Turm aus dem 17. Jahrhundert kommt als Erstes dran. Kriesch erklärte, dass diese Verhüllung einen psychologischen Grund hat: So wirkt es wie ein geschlossener Raum und lässt die Höhe vergessen. Für die Sicherheit ausreichend sei das Gerüst alleine auch, betont er.

Die Spengler und Zimmerer haben einen luftigen Arbeitsplatz: Sie haben zunächst mit den drei Kuppeln begonnen, die den Merchingern schon zu Bauzeiten des Turms nicht nur lieb, sondern auch buchstäblich teuer waren. Aus den ursprünglich genehmigten zwei Kuppeln machten die Merchinger damals drei und die saftige Strafe dafür sollen sie gern bezahlt haben.

.

In luftiger Höhe wird auch die kleinste Kuppel mit geeigneten Hölzern saniert. Bild: Christina Riedmann-Pooch

Sanierung: Nach Spengler- und Zimmer- kommen Restaurierungsarbeiten

Die bei Sturm umherfliegenden Schindeln, die sich aus dem Kirchturm gelöst hatten, waren das erste Anzeichen, dass eine Sanierung nötig wurde. Dies ist laut Kriesch allerdings das kleinste Problem: Diese Erkenntnis kam auf, seit man die Kuppeln näher untersuchen kann. Davon wollte sich Pfarrer Xavier persönlich ein Bild machen. Beim Hochfahren mit dem Gerüstlift ging es an dem Wahrzeichen des Turmes vorbei, dem Gemälde des Schutzpatrons St. Martin, dem die Kirche geweiht ist. Auch hier sind Schäden sichtbar, die der Kirchenmaler ausbessern wird.

Die Restaurierungsarbeiten samt frischem Kirchenanstrich sind nach den Spengler- und Zimmererarbeiten, die bis August andauern werden, für September geplant: „Bei bis zu etwa fünf Grad sind die Farben gut zu verarbeiten – wir wollen selbst bei einem frühen Wintereinbruch damit fertig sein“, unterstrich der Architekt. Denn nach den Malerarbeiten soll die Sanierung des Kirchenschiffs folgen. Im Hinblick auf die Turmuhr hatte der Architekt gute Nachrichten: Das zunächst nicht eingeplante Nachvergolden und Sanieren des Ziffernblatts könne man gleich miterledigen, erklärte er.

Das Gemälde des Schutzpatrons der Pfarrgemeinde St. Martin Merching wird wieder in Stand gesetzt. Bild: Christina Riedmann-Pooch

Pfarrkirche St. Martin: Architekt Anton Kriesch hat massive Schäden entdeckt

Die größte Kuppel ist, wenn man vor ihr steht, erstaunlich klein: etwa eineinhalb mal so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Mangels Schindeln ist sie zurzeit auch verhüllt, damit kein Wasser eindringen kann. Architekt Kriesch erklärte, dass die Sanierung von den Zimmerern und Spenglern eine ganze Portion Erfahrung verlange. Besonders die Wetterseite: Ab hier ist der Turm aus Holz, zum Teil mit Blech verkleidet, und selbst ein Laie begreift sofort, dass das eindringende Wasser fatale Schäden angerichtet haben muss. „Der Standard war 1994 bei der Balance zwischen Denkmalschutz und Sanierung einfach noch ein anderer und gerade bei den Übergangsstellen, die nicht dicht waren, zeigt sich das deutlich“, erläuterte der Architekt.

Überall zeigen sich im hölzernen Kuppelturm Schäden durch eingedrungene Feuchtigkeit: Bei den Ziervoluten, die ebenfalls aus Holz, mit Blech überzogen und bemalt sind, ganz deutlich an der Wetterseite und bei der untersten Kuppel. Feuchtigkeit, die an den Kuppelrändern beginnende Fäulnisprozesse hervorruft, die selbst bei den tragenden Eichenholzkonstruktionen dazu geführt haben, dass die Balken beschädigt sind. Unglaubliche Kräfte müssten dort gewirkt haben, bestätigten die Zimmerer. Einige der Hölzer werden in der Kirche ausgelegt werden, damit sich jeder ein Bild von der Verwitterung machen kann. Es geht nicht um gefällige Schönheitskorrekturen. „Die Sanierung war absolut unerlässlich“, äußerte sich Kriesch.

Auch die Ziervoluten am Kuppelturm sind beschädigt und müssen wiederhergestellt werden. Bild: Christina Riedmann-Pooch

Kirchturm in Merching soll wiederhergestellt werden

Noch weiter oben wird sichtbar, dass die kleineren Kuppeln bereits fachkundig an Ort und Stelle ausgebessert werden: Je nach Beanspruchung in Fichte oder Eiche. So genau der Kirchturm in seinem ursprünglichen Erscheinen wiederhergestellt werden soll – eine kleine Änderung gibt es doch: Die Zwiebeln werden nun mit Kupferblech überzogen, um das Eindringen des Wassers in die Holzkonstruktion und in den tiefer liegenden gemauerten Turm zu vermeiden. Schließlich soll diese Sanierung die nächsten 30 Jahre halten. Zunächst werden die Kuppeln also glänzen und später in einem matten Grün erscheinen. Grüne Kuppeln gab es übrigens bereits einmal in Merching: In den 1960er Jahren wurden die Holzschindeln angestrichen.

Ganz oben bietet sich eine atemberaubende Fernsicht. Pfarrer Xavier meint versonnen: „Hier kann ich alle meine Pfarrgemeinden sehen.“ Dort steht das von unten weithin sichtbare Kreuz, an dessen unterem Ende der Blitzableiter beginnt. Dessen oberste Kugel muss ebenfalls dringend ausgebessert werden.

Lesen Sie auch:





Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen