Wie soll das Merchinger Rathaus künftig aussehen?

Plus Das Rathaus in Merching soll umgebaut werden. Der Bauausschuss bespricht verschiedene Varianten. Wie diese aussehen.

Dass am Merchinger Rathaus etwas geschehen wird, ist klar – nur wie der Umbau umgesetzt werden soll, ist noch offen. Dieser Frage gingen die Räte in der vergangenen Bauausschusssitzung nach.