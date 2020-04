29.04.2020

Merching fürchtet finanzielle Einbußen wegen Corona

Wegen der Corona-Krise zog der Merchinger Gemeinderat kurzerhand in die Mehrzweckhalle um.

Merching kann sich über gute Finanzen freuen: 2019 wurden keine Schulden gemacht und sogar Geld zur Seite gelegt. Doch Corona könnte Probleme bringen.

Von Christina Riedmann-Pooch

Im Merchinger Gemeinderat, der aufgrund der Corona-Krise in der Mehrzweckhalle stattfand, ging es auch um die Finanzen der Gemeinde. Die Prüfung der Jahresrechnung 2019 wurde einstimmig von den Räten entlastet.

Kämmerin Alexandra Hagen stellte die Zahlen mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.907.434 Euro und einer über die Jahre aufgebauten Rücklage von 4.700.084 Euro vor. Bemerkenswert sei außerdem, dass 2019 kein Darlehen aufgenommen werden musste. Allerdings stehen in Merching viele Investitionen wie Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Rathauserweiterung oder Ausbau der Landsberger Straße an, sodass eine vorausschauende Finanzplanung unabdingbar bleibe.

Massive Einbußen bei der Gewerbesteuer werden erwartet

Schon jetzt rechne die Kämmerei aufgrund der Corona-Krise mit massiven Einbußen im Bereich der Gewerbesteuer, welche die Gemeinde die kommenden Jahre empfindlich treffen werde. Großes Lob gab es von dem Rechnungsprüfungsausschuss um Eugen Seibert, Helmut Luichtl und Eduard Lutz, die keine Beanstandungen fanden. Erfreulich bezeichnete Eugen Seibert vor allem die Kalkulationen rund um die Baumaßnahmen, die vorwiegend mit den Schlussrechnungen übereinstimmten und teilweise sogar darunter lagen. Auch den geringen Schuldenstand der Gemeinde hob Seibert hervor, aber auch er mahnte, dass dies kein Anlass zu Euphorie sei: Denn bei den geplanten Investitionen sei ein solider Rückhalt unabdingbar.

Bauhof Ein weiterer Punkt war die Investition zur Beschaffung einer Radladergreifschaufel für den Bauhof, der für 3900 Euro, so der Beschluss der Räte, beschafft werden soll.

Straßenausbau Voran geht es mit dem Ausbau der Straße zwischen Merching und Unterbergen. Dort soll unter anderem ein Radweg entstehen. Eine der ersten Maßnahmen ist die Verlegung des Wirtschaftsweges, der für die Landwirtschaft essenziell ist. Der Rat stimmte einstimmig dafür, dass die Voraussetzung für die Verlegung des Wirtschaftsweges entlang der Straße geschaffen wird. So kann eine auf Merchinger Flur gelegene Senke, die ohnehin das Bewirtschaften der landwirtschaftlichen Fläche an dieser Stelle erschwert oder unmöglich macht, aufgefüllt werden. Die Geländeauffüllung wurde mit den betroffenen Grundstückseigentümern abgesprochen und war teilweise Voraussetzung für einen Grundstückstausch. Walch sprach den beteiligten Grundstückseignern nochmals ein Dankeschön aus: Die Verhandlungen seien sehr angenehm verlaufen.

Rathaus Der Merchinger Rat hatte bereits beschlossen, das Rathaus Merching im Rahmen des Förderprogramms zum Glasfaserhausanschluss direkt anzubinden. Die Verwaltung entschied sich für eine Trassenführung, die auch im Falle eines Rathausumbaus sinnvoll ist. Im Außenbereich ergibt sich dadurch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine längere Anbindungsstrecke, die sich auch preislich niederschlägt. Die Beraterfirma Corwese empfahl ein Angebot in Höhe von rund 24.330 Euro. Es ist im Moment von einem maximalen Fördersatz von 80 Prozent auszugehen, damit bleibt der Gemeinde ein Eigenanteil von rund 4900 Euro, zuzüglich Kosten, die für die Verkabelung außerhalb des Hauses entstehen. Im Moment seien diese noch nicht bezifferbar, aber Grundlage der Ausschreibung und Vergabe des eigentlichen Hausanschlusses.

Bauvorhaben Einstimmig wurde der Umbau eines Stalles in eine Lagerhalle und Werkstatt für Baumaschinen und Baumaterialien in Steinach genehmigt. Zwei Anträge aus der Landwirtschaft gingen ebenfalls ein: In Merching darf im Außenbereich eine Lagerhalle für Hackschnitzel und landwirtschaftliches Schüttgut gebaut werden, ein Steinacher Landwirt kann – ebenfalls im Außenbereich – einen Bio-Hühnerstall mit Freilauf errichten.

