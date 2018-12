vor 52 Min.

Merching investiert kräftig in das Haus für Kinder

Die Kinderkrippe bekommt bis 2020 neue Räumlichkeiten unter dem Dach von St. Josef. Was der Grund dafür ist.

Von Christina Riedmann-Pooch

Das Haus für Kinder St. Josef in Merching ist fast ausgelastet: Bis März 2019 haben hier insgesamt 136 Kinder einen Krippen- oder Kindergartenplatz gebucht. Bereits zum September 2018 wurde jedoch deutlich, dass die bisherigen Plätze nicht ausreichen. Da die Eltern Rechtsanspruch auf den Platz haben, konnte durch das Engagement aller Beteiligten kurzerhand eine Notgruppe mit zwölf zusätzlichen Plätzen eingerichtet werden, die allerdings nur bis 31. August 2020 genehmigt ist. Nun soll rasch gebaut werden: Der Merchinger Rat sprach sich einstimmig für einen Dachgeschossumbau der Krippe aus, Bauanträge sollen eingereicht und Förderanträge gestellt werden.

Verhaltensänderung bei den Eltern auch in Merching

Isabella Geiger, die von der Gemeinde Merching mit den Aufgaben betraut ist, sieht nicht eine großartige Geburtensteigerung als Ursache für den gestiegenen Bedarf: Vielmehr sei eine Verhaltensänderung bei den Eltern zu beobachten, die die Unterbringung ihrer Sprösslinge ab einem gewissen Alter für gegeben sehen. Auswärtige Kinder, die den Kindergarten Merching besuchen, würden in Kürze nach Merching ziehen, sechs Meringer Kinder, deren ältere Geschwister den Kindergarten bereits hier besuchten, sind eingeschrieben, ebenso wie vier Kinder aus Unterbergen. Allerdings haben Merchinger Kinder immer Vorrang betonte sie. Auswärtige könne man bei Bedarf zurückstellen.

Durch den Dachgeschossausbau können 15 weitere Plätze gewonnen werden, mit einer Bedarfsfeststellung sollte der Bau auch förderfähig sein. Besonders Josef Kinader hatte sich bei dem Bau der Krippe anstelle eines Pultdaches für ein Satteldach ausgesprochen – das kam dem Ausbau nun zugute: Drei Gauben sollen in Richtung Hauptstraße eingesetzt werden, in Richtung Garten sollen es vier sein. Vom entstehenden Obergeschoss wird eine Fluchttreppe nötig, innen, im Eingangsbereich, soll ebenfalls eine Treppe eingeplant werden. Auch an einen Kinderwagenabstellraum wurde gedacht. Der von Bürgermeister Martin Walch als „sehr ansprechend“ empfundene Vorschlag von Architektin Sabine Vareille wurde einstimmig angenommen. Kräftig wurde 2018 in das Haus für Kinder mit insgesamt 15987 Euro investiert: Zwei Drittel trägt davon die Gemeinde. Eingeplant waren eine Temperaturregleranlage für Kinderwaschbecken und die Erneuerung von Haken, eine WC-Erneuerung in Höhe von 3140 Euro kam ungeplant hinzu.

Viel Geld wird für den Anstrich der Fassade gebraucht

Für 2019 greift der kirchliche Träger mit Unterstützung der Gemeinde sogar noch tiefer in die Tasche: 42100 Euro insgesamt (28000 Euro übernimmt die Gemeinde) sollen die Sanierungsarbeiten kosten: Die Telefonanlage soll auf Vordermann gebracht, Teppiche aus hygienischen Gründen erneuert und neue Wickeltische mit Steighilfe, diverse Schränke und Sitzgelegenheiten für den Garten dafür beschafft werden. Den größten Anteil wird ein neuer Fassadenanstrich ausmachen. (crp)

