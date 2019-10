Merching wird doch keinen Dorfladen bekommen

Plus Das Nahversorgungsprojekt kommt nicht zustande. Die zum „Arbeitskreis Bauernmarkt“ umformierte Planungsgruppe denkt über andere Optionen nach.

Die Gemeinde Merching wird keinen Dorfladen bekommen – das Projekt, das bereits seit mehreren Jahren läuft, soll vollkommen überdacht werden. Angestoßen hatte das Vorhaben einst die damalige Gemeinderätin Christina Haubrich, die jetzt Mitglied im Landtag ist. Seit Ende 2011 der Schlecker-Markt in Merching schloss, ist gerade für ältere Menschen eine Versorgung innerhalb der Ortschaft nicht mehr gegeben. Zu Beginn des aktuellen Jahres wurde das Einkaufsangebot durch die Eröffnung der Metzgerei Eidelsburger wieder erweitert, aber gerade bei Drogerieartikeln müssen die Kunden in den Nachbarort ausweichen.

Dorfladen-Projekt in Merching lief problematisch

Kritiker des Dorfladenprojektes führen eben diese Nähe zum Nachbarort Mering mit den vielfältigen Einkaufsangeboten an, Befürworter betonen insbesondere auch die soziale Komponente eines Dorfladens, der als Treffpunkt mitten im Dorf fungieren könne. Dass dies kein schnelles Projekt sein würde und man einen langen Atem dafür braucht, wurde von Fachberater Wolfgang Groll von Anfang an unterstrichen: Er hielt vor dem Merchinger Gemeinderat Anfang 2018 zum ersten Mal einen Vortrag über Dorfläden und bot dazu seine Unterstützung an. Es folgten weitere Vorträge innerhalb einer öffentlichen Gemeinderatssitzung und in der Mehrzweckhalle. Die Zusammenarbeit mit Wolfgang Groll wurde jedoch nicht weiterverfolgt, da die Kommunikation gerade mit der Gemeinde nicht ideal verlief.

Bekommt Merching einen Bauernmarkt?

Bürgermeister Martin Walch stellte immer wieder heraus, dass er den Entwicklungsprozess zwar unterstütze, wenn es von der Bevölkerung gewünscht sei. Beteiligen werde sich die Gemeinde an dem Projekt Dorfladen aber nicht – es müsse von den Bürgern kommen. Für den Arbeitskreis fanden sich genügend Teilnehmer aus Merching, um die Überlegungen voranzutreiben. Nach reiflicher Überlegung und intensiven Recherchen steht nun zwar fest, dass es einen Dorfladen in der zunächst angedachten Form nicht geben wird. Aber schon der neue Name der Planungsgruppe, der jetzt „Arbeitsgemeinschaft Bauernmarkt“ lautet, verrät, dass die engagierte Gruppierung nun in eine andere Richtung denkt. „Wir haben mitbekommen, dass sich Dorfläden aus Bauernmärkten entwickelt haben. Die verbliebenen Mitglieder konnten sich gut vorstellen, so etwas zu initiieren“, berichtet Susanne Weiss.

Vergangene Woche trafen sich die Mitglieder mit den Merchinger Landwirten und Geschäftsleuten. Es sei ein sehr konstruktives Gespräch in einer guten Atmosphäre gewesen, bestätigt Susanne Weiss. Im Moment könnten sich die Landwirte aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten aber nicht vorstellen, bei einem Bauernmarkt mitzuwirken. Man sei nun mit der Realität konfrontiert worden und müsse die Ergebnisse sacken lassen. Dann könne man wieder Überlegungen anstellen, in welcher Richtung das Projekt gehen könne – der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt.