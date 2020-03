Merchinger Burschen zu Besuch bei Markus Söder

Plus Die Planungen für das mehrtägige Vereinsfest der Merchinger Burschen laufen auch während der Corona-Pandemie weiter. Markus Söder ist im Mai eingeladen.

Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier zum 110-jährigen Bestehen beschäftigen die Merchinger Burschen schon seit Monaten. Trotz der Corona-Pandemie laufen sie weiter. Das mehrtägige Fest soll vom 20. bis 24. Mai stattfinden.

„Im Moment gehen wir davon aus, dass alles wie geplant stattfindet. Wir arbeiten seit fast zweieinhalb Jahren daran, da wäre es sehr schade, wenn es ausfällt“, sagt Kevin Bernhard, der Vorsitzende der Burschen. Viele große Punkte seien bereits abgearbeitet. Auch wenn zurzeit Ausnahmezustand wegen der Corona-Pandemie herrsche, gehe die weitere Planung voran.

Einen ersten Höhepunkt in ihrem Festjahr haben Burschen bereits erlebt: 14 Merchinger folgten der Einladung in die Staatskanzlei nach München, um den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu treffen. Das geschah noch bevor dieser als Krisenmanager wegen der Corona-Krise komplett eingespannt wurde.

Was die Merchinger Burschen Markus Söder schenken

In Begleitung von Pfarrer Xavier, der als Präses der Burschen fungiert, und des CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, der früher auch aktiver Merchinger Bursche war, überreichten die Burschen Söder einen Bierkrug. Der war speziell für die Jubiläumsfeier angefertigt worden und gilt als besondere Einladung. Schließlich soll der bayerische Ministerpräsident wie berichtet im Rahmen des Festes am 21. Mai das Bier anzapfen.

Trotz engem Zeitplan nahm sich Markus Söder Zeit für den Besuch aus Merching und nahm bei einem kurzen Gespräch die Einladung ganz offiziell an. Nach einer kurzen Präsentation der Staatskanzlei lud Tomaschko zu einer Führung durch den Landtag ein.

Bei den Planungen für das Fest ist derweil schon viel geschafft: Vor kurzem traf sich der Vorstand, der seit Januar durch ein neues Mitglied, Stefan Spöttl, ergänzt wird, mit Mitgliedern, Altburschen, Vertretern der Ortsvereine und anderen Interessenten im Pfarrsaal, um Helfer für das Fest zu gewinnen. Überwältigend war für den Vorstand der Burschen am Ende die Unterstützung der Anwesenden: Über 100 Personen erklärten sich bereit, beim Fest in irgendeiner Form mit anzupacken.

Die neue Vorstandschaft der Merchinger Burschen (von links): Tobias Luichtl (4. Beisitzer), Manuel Helfer (2. Vorstand), Matthäus Schiffmann (5. Beisitzer), Andre Dierker (2. Beisitzer), Kevin Bernhard (1. Vorstand), Wolfgang Teifelhart (Schriftführer), Michael Schramm (1. Beisitzer), Martin Wiedemann (1. Kassier), Peter Ferschke (3. Beisitzer). Bild: Laura Rebitzer

Es soll ein Bierzelt, einen Umzug, zu dem 80 Vereine erwartet werden, einen feierlichen Festgottesdienst und den politischen Abend mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder geben. An den drei anderen Abenden sollen das Kabarettprogramm von „Knedl und Kraut“, Auftritte der Stockhiatla und der Joe Williams Band sowie eine Spring-Beats-Party mit DJ Nick Henkel für Stimmung sorgen.

Vorverkauf für Kabarett in Merching läuft

Bisher klappe alles wie am Schnürchen: Der Vorverkauf für das Kabarett „Knedl und Kraut“ sei sehr gut angelaufen – in der Bäckerei Storch, im Getränkemarkt, den Raiffeisenbankenfilialen in Merching, Mering und Kissing sind aber noch Karten zu haben. Für den Festsonntag hätten bereits viele Vereine der Umgebung zugesagt.

Die Burschen sind in Merching eine feste Institution. Bei etwa 90 Prozent der Feste, die in der Gemeinde gefeiert werden, sind sie beteiligt, so schätzen die Aktiven. Eine ganze Menge für einen 180 Mitglieder starken Verein. Brauchtum und Traditionen seien Eckpfeiler bei den Aktiven: Starkbierfest, Jaudusfeuer, Maifest, Teilnahme bei Festen anderer Vereine als würdige Fahnenabordnung.

Die Burschen stellen Merchings Nikolausservice und sind gleichzeitig Organisatoren der beliebten feucht-fröhlichen Nikolausparty. Dass dabei auch ordentlich gefeiert wird, ist klar. Aber auch das Engagement für andere – egal ob es um die Knochenmark-Typisierung geht, die sie 2019 organisierten, oder das Altpapiersammeln – gehört für die Burschen dazu. Seit der Gründung am 4. Juli 1910 bis heute lautet die Devise: „Erhaltung und Förderung von Glaube und Sitte, Berufstüchtigkeit und Heimatliebe, Frohsinn und Scherz.“ (mit schr-)

