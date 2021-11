Der Merchinger Advent ist auch für heuer abgesagt

Alle anderen Veranstaltungen, wie das beliebte Adventsfenster, sollten mit Hygienekonzepten jedoch stattfinden können.

Der Merchinger Advent, ein karitativer Markt, der traditionell am ersten Adventssonntag stattfindet, wird auch in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen. Schon bei der Planung hatten sich Bürgermeister Helmut Luichtl und die teilnehmenden Gruppierungen darauf geeinigt, dass man bei zu hoher Inzidenz und den damit verbundenen Auflagen die Veranstaltung absagen wird. Da der Markt nur wenige Stunden stattfinden würde, wäre das damit verbundene Hygienekonzept zu aufwendig. Außerdem sei genau die untersagte Gruppenbildung ja mit das, was den Markt ausmache, äußerte sich Luichtl: Man habe sich zu dem Schritt frühzeitig entschlossen, um den Beteiligten unnötige Ausgaben und Arbeit zu ersparen.

Anders als beim Merchinger Advent sieht es bei den Merchinger Adventsfenstern aus. Diese werden nach jetzigem Stand unabhängig von der Gemeindeorganisation stattfinden können. Hier öffnet sich jeden Abend im Dezember eine Tür, ein Fenster oder eine Garage. Die jeweiligen Paten der Türchen können diese mit einer kleinen Geschichte, einer kleinen Darbietung oder einer sonstigen Überraschung füllen.

Fürs Merchinger Adventsfenster können sich noch Mitwirkende melden

Hier wird sich noch je nach Corona-Lage entscheiden, ob - sofern vom Paten des Türchens gewünscht - der Punschausschank möglich ist. Einige Türchen sind bereits vergeben. Bei Interesse, Fragen oder Ideen steht Wibke Sachs gerne unter 08233/743416 zur Verfügung.

Die Kerzenlichtstunde am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, um 16.30 Uhr mit dem Musikverein Merching in der Mehrzweckhalle und auch das Hirtenfeuer mit dem Abblasen der Heiligen Nacht, die nach der Kindermette stattfindet, stehen noch fest im Terminkalender der Gemeinde. Alle Beteiligten hoffen, dass dies Corona-bedingt möglich sein wird.

Ein gutes Hygienekonzept ermöglicht auch die Bürgerversammlung am Mittwoch, 24. November, um 19.30 Uhr - allerdings für alle Ortsteile in der Mehrzweckhalle Merching. Hierfür ist eine Anmeldung nötig. Sollte die Zahl der Anmeldungen die mögliche Teilnehmerzahl überschreiten, wird am 25. November ein weiterer Termin angeboten. Anmeldung bitte bei Katharina.mueller@gemeinde-merching.bayern.de