Merchinger Kochprofi gibt Tipps

Plus Daniel Kauth veröffentlicht sein erstes Kochbuch: Kochen für mich – restlos glücklich. Jetzt sitzt er an seinem zweiten Werk: Lieblingsgerichte zum Abnehmen.

Gerichte zum Mitnehmen in die Arbeit, schnelle Rezepte oder Mahlzeiten für die Seele oder zum Schlankwerden, aber auch Klassiker wie Wiener Schnitzel, Hühnersuppe oder Züricher Geschnetzeltes. Dies und noch vieles mehr ist in dem kürzlich veröffentlichten Kochbuch „Kochen für mich“ des 32-jährigen Kochs Daniel Kauth zu entdecken. Nach einjähriger Arbeit brachte der Merchinger sein erstes Werk im Verlag Edition Michael Fischer heraus, Fotos stammen von der Foodbloggerin Annamaria Zinnau aus Hamburg, die alle Gerichte ausprobierte und davon Bilder machte.

Daniel Kauth absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Koch im Münchner 5-Sterne-Hotel Sofitel. Er arbeitete erst in einem veganen Restaurant in der Landeshauptstadt, bevor er sechs Monate auf der Aida Bella für die Kreuzfahrtteilnehmer seine Kochkünste walten ließ. Seit vier Jahren gibt er am Rosenheimer Platz auf Voranmeldung verschiedene Kochkurse: von Steaks und dazu passenden Vorspeisen und Desserts, Pasta bis zu dreigängigen Weihnachtsmenüs.

Jetzt unterrichtet er seit eineinhalb Jahren an drei Tagen in der Woche Schüler an der Förderschule Unterschleißheim im Fach Hauswirtschaft. Es geht nicht nur darum, was man sich zu den einzelnen Mahlzeiten zubereiten kann, sondern auch um die gesunde Ernährung. Bei seinem kurzzeitigen Nebenjob in einem Kochbuchladen erhielt Daniel Kauth die Anfrage, ein Kochbuch zu schreiben. „Ich liebe Kochbücher und besitze etwa 100 Stück, die mir Anregungen für meine Kochkurse geben“, verrät der leidenschaftliche Koch. Deswegen machte er sich gleich im Herbst 2018 an die Arbeit und überlegte sich 60 Rezepte für die vorgegebenen Kapitel.

Kochbuch für leckeres Essen auch ohne großes Talent

Nach einem langen Arbeitstag nicht immer nur ein belegtes Brot oder ein Gericht vom Imbiss um die Ecke essen zu müssen, sondern sich gesund, lecker und abwechslungsreich ohne viel Aufwand oder Talent ernähren zu können – das verspricht Daniel Kauth im Vorwort seines Buches. Zu Beginn geht er auf die Basics an Kochgeräten, Lebensmitteln und Gewürzen ein, die in jeder Küche vorhanden sein sollten und gibt Tipps zur Resteverwertung und zum Einfrieren. Dann stellt er wichtige Grundrezepte wie Gemüsebrühe, Tomatensugo, Milchmayo, Pesto und Salzzitronen vor.

Im Kapitel „Meal Prep“ bekommt der Leser Tipps für Rezepte, die er sich ins Büro mitnehmen kann: eine Tasty Thai-Nudelsuppe, Lieblings-Couscous, Sexy Eiersalat, Spicy Meatballs, einen Wrap oder die Aloha Poke Bowl. Das Kapitel „One Pot“ enthält unkomplizierte Rezepte von Deutschland, Israel bis Marokko, die in einem Topf gekocht werden können.

Daniel Kauths Turbo-Rezepte sind in 30 Minuten fertig

Die Turbo-Rezepte sind in maximal 30 Minuten fertig, verspricht Kauth. Interessant sind das Ziegenkäse-Omelett, Tabouleh mit Lachs oder der orientalische Hähnchensalat. Das Soulfood ist nach einem anstrengenden Tag mit schlecht gelaunten Mitmenschen, Stau oder Regenwetter genau das richtige, um auf der Couch zu sitzen und seine Seele zu trösten. Ein Club Sandwich, eine gebackene Kartoffel mit Radieschenquark und Roastbeef, „Betrunkene Spaghetti“ und zum Nachtisch einen Beeren-Crumble empfiehlt in diesem Fall der passionierte Jungkoch.

Leichte, frische und kalorienarme Gerichte stellt er im Kapitel „Fitfood“ vor. Er schlägt einen fruchtigen Avocado-Spinatsalat mit Grapefruit vor, einen Bohnensalat mit Quinoa und Feta, selbst gemachte Falafel auf Gurkensalat oder ein griechisches Honig-Dessert. Was bei den Klassikern besonders interessant ist: Eine Pfannenpizza Margherita, der Cheeseburger oder der Kaiserschmarrn mit Erdbeeren und Basilikum.

Daniel Kauths Rezept für unsere Leser: Drunken Pasta mit Rotwein

Zutaten 125 g Spaghetti, Salz, eine Knoblauchzehe, eine Chilischote, 30 g Parmesan, ein Esslöffel Olivenöl, 200 ml Rotwein, ein Zweig Rosmarin, Pfeffer.

Zubereitung Die Spaghetti in kochendes Salzwasser geben und drei Minuten garen, im Sieb abtropfen lassen. Knoblauchzehe schälen und würfeln, Chilischote entkernen und hacken, Parmesan reiben. Olivenöl erhitzen und Knoblauch- und Chiliwürfel andünsten. Mit Rotwein ablöschen und Rosmarinzweig zugeben. Kurz aufkochen lassen, Spaghetti dazugeben und so lange garen, bis der Rotwein eingekocht ist und die Spaghetti gar sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In einem tiefen Teller mit Parmesan servieren. Alternativ können die Spaghetti auch mit Weißwein zubereitet werden und es können zum Beispiel Gemüse oder Garnelen hinzugefügt werden.

