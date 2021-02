vor 53 Min.

Merchinger Kubat-Insel erhält Kneipp-Anlage

Plus Mit Kneipp-Anlage und Sitzgelegenheiten soll die Halbinsel der Paar zum Erholungsraum werden.

Von Christina Riedmann-Pooch

Aus dem Klimafonds 2020 der Energie Südbayern GmbH erhielt die Gemeinde Merching eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Diese gute Neuigkeit konnte Bürgermeister Helmut Luichtl in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichten. Er hatte die Zuwendung im vergangenen Herbst für die Gemeinde beantragt. Die Spende soll nun für die Maßnahmen an der Kubat-Insel verwendet werden, die derzeit neu angelegt wird.

Auf der Halbinsel in der Paar ist mit Sitzgelegenheit und Kneipp-Anlage ein Erholungsraum geplant, für den bereits zahlreiche Einrichtungen und Gruppierungen spendeten (wir berichteten). Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Maßnahmen bislang lediglich begonnen werden. Sollten von der Spende Gelder übrig bleiben, können sie für die Merchinger Spielplätze verwendet werden.

Fahrt zum Impfzentrum Dasing

Seniorenbeauftragter Martin Dittebrand wies nochmals auf die Möglichkeit für Senioren über 80 hin, die zur Impfkategorie I gehören, das Angebot der ehrenamtlichen Fahrdienste in Anspruch zu nehmen. Bei der Organisation der Fahrt zum Impfzentrum Dasing, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, stehen die Ansprechpartner des Bürgernetzes Mering/Merching unter 0151/63420805 gerne zur Verfügung.

Optimierung der gemeindlichen Bau- und Planungskosten

Bürgermeister Helmut Luichtl gab bekannt, dass die angekündigte Informationsveranstaltung für Gemeinderat und Verwaltung, bei der es um eine Optimierung für gemeindliche Bau- und Planungskosten gehen soll, voraussichtlich am 15. und 16. April stattfinden wird. Eine coronabedingte Terminverschiebung sei jedoch möglich.

Zuschuss für Dorf- und Betriebshelfer

Die Gemeinde Merching gewährt den Katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfern einen Zuschuss in Höhe von 485,40 Euro. Wie auch im vergangenen Jahr wurden sie mit einem Betrag von 0,15 Euro pro Einwohner von der Gemeinde gemäß Haushaltsentwurf unterstützt. Weiterhin wurde beschlossen, dass der Bürgermeister künftig weitere Zuschussanträge von Organisationen, die ähnliche Leistungen erbringen, ablehnen darf.

Doppelhaushälften bewilligt

Am Ende der Mandichostraße, am Ortsausgang Merching in Richtung Bahnübergang/ Gewerbegebiet Süd Mering werden zwei Doppelhaushälften entstehen. Der Bauantrag wurde einstimmig positiv beschieden. Das bestehende Gebäude wird in Kürze abgerissen, der Baumbestand auf dem Grundstück wird derzeit saniert.

