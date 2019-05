00:35 Uhr

Merchinger Trachtler zeichnen Mitglieder aus

Der Vorsitzende Max Rohrmair konnte beim Heimatabend des Heimat- und Trachtenvereins Bayermünching Merching in diesem Jahr eine Reihe an Ehrungen vornehmen und wurde selbst auch überrascht. Für 25-jährige Treue zum Verein wurden Sylvia Eisner, Dieter Kauth und Martina Sommer geehrt. Die Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft konnte an Hans Riedelberger und Ingrid Hofmann vergeben werden. Auch Herrmann Hofmann wurde für seine 50-jährige Vereinstreue in Abwesenheit (aus gesundheitlichen Gründen) ausgezeichnet. Er bekleidete viele Jahre diverse Ämter im Verein von Trachtenbeschaffung bis Kassenwart und Festleiter. Des Weiteren war er neun Jahre Bezirksleiter vom Bezirk Mering. Die höchste Auszeichnung im Verein – die Ernennung zum Ehrenmitglied – durfte der Vorsitzende Max Rohrmair an Gerhard Schrollinger verleihen. Er ist seit 48 Jahren im Verein und seit 29 Jahren bis heute in der Vorstandschaft und hatte die Positionen des Beisitzers, zweiten Kassenwarts und Revisors inne.

Auch der Vorsitzende Rohrmair wurde für 50-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet und der Bezirksleiter Nick Rohrmair überreichte hierfür die Ehrung vom Trachtenbezirk Mering. Damit konnte Rohrmair rechnen, doch überrascht wurde er dann vom zweiten Vorsitzenden Siegfried „Siegi“ Christian mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Rohrmair ist seit 2002 Vorsitzender und mit Leib und Seele für den Verein dabei. (mbw)

