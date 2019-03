08:14 Uhr

Merchings Pfarrbühne inszeniert den „Männerabend“

Kaum sind die Frauen aus dem Haus, geht es rund. Zu sehen ist das am 29. und 30. März. Der Kartenvorverkauf beginnt am Sonntag.

Von Sandra Lederer

Renate Hölzlmeier ist aufgeregt. In Kürze geht es mit ihrem Frauenbund mit dem Bus nach Hamburg ins Musical. Müsste sie dafür nur nicht ihren Mann Bert allein zu Hause lassen. Doch weiß sich die clevere Ehefrau schnell zu helfen. Wenn Bert nicht mitkommen will, muss ein Babysitter her. Oder besser gleich zwei. Also werden sowohl Sohn Simon – dank einer ordentlichen Bestechungssumme – sowie Tante Rita auf den Ehemann angesetzt. Und auch Theres, die züchtige Schwester des örtlichen Pfarrers, behält die Daheimgebliebenen im Auge.

Denn nicht nur Bert möchte die Abwesenheit der Frauen für einen zünftigen Männerabend nutzen, auch der Hartl Lorenz und Bäckermeister Kare Brezl sind mit von der Partie. Und Sohn Simon kassiert am Ende doppelt ab und organisiert dem feierwütigen Trio auch noch eine Stripperin. Doch haben diese die Rechnung ohne Theres und die Ehefrauen gemacht, die schon früher als erwartet zurück sind. Ob sie den Männern auf die Schliche kommen?

Merchinger Pfarrbühne: Lustspiel in drei Akten

Diesen Männerabend der etwas anderen Art zeigt die Merchinger Pfarrbühne an zwei Abenden Ende März als Lustspiel in drei Akten. Dafür hat Regisseurin Claudia Falk mit ihrem Team dem Stück „Endlich san d’Weiber furt“ von Marianne Santl eine gehörige Prise Merchinger Charme verpasst. Im neunten Jahr in Folge inszeniert die eingespielte Truppe bereits ein Theaterstück. Die Auswahl beginnt rund ein halbes Jahr zuvor. Mit dieser Aufgabe ist jedes Jahr ein anderes Team betraut, damit Abwechslung auf die Bühne kommt.

Dieses Jahr lag das in den Händen von Markus Zimmer, Andrea Mayer und Cilli Stadtherr. Im vergangenen Sommer sahen sie sich rund zehn verschiedene Manuskripte an, bevor sie ihre Top 3 wählten und an Claudia Falk zur Auswahl gaben. Die Regisseurin musste schließlich prüfen, ob die Stücke mit der Gruppe umsetzbar sind und sich passend interpretieren lassen. Am Ende fällten Falk und Karin Meier, die Gründungsmitglieder der Pfarrbühne, schließlich die Entscheidung für ein modernes Stück, in dem sich jeder wiederfinden kann. Die ersten Proben begannen nach den Weihnachtsfeiertagen.

Merchinger verbringen viel Zeit bei gemeinsamen Proben

Besonders stolz ist die Merchinger Pfarrbühne auf den großen Zusammenhalt der Gruppe. Schließlich müssen die Laienschauspieler viel Zeit mit gemeinsamen Proben verbringen. Auch viele junge Leute gehören dazu, die nicht nur auf der Bühne stehen, sondern sich auch um Vorverkauf und Technik kümmern. Das Bühnenbild von Manfred und Anna Schiffmann ist komplett aus Vollholz gefertigt, sodass alles ins Spiel integriert und wirklich benutzt werden kann.

Ebenso viel Leidenschaft steckt bei diesem Stück in der Maske. Patrizia Luichtl kümmert sich nicht nur vor den Auftritten selbst um Haare und Make-up, die passende Aufmachung wird schon vorab getestet und auf die jeweilige Rolle zugeschnitten. Bis zum Auftritt wird also noch fleißig geschminkt, gebaut und geprobt, damit am Ende bei den Zuschauern kein Auge trocken bleibt.

Termine und Vorverkauf Die Merchinger Pfarrbühne präsentiert den Merchinger Männerabend „Endlich san d’Weiber furt“ am 29. und 30. März jeweils um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Merching. Einlass ist ab 19 Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt: 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen die Hälfte. Vorverkauf ist jeweils am Sonntag, 17. und 24. März, um 18 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle sowie an den darauffolgenden Montagen (18. und 25. März) ab 19 Uhr unter der Telefonnummer 08233/31831.

Themen Folgen