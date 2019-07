vor 26 Min.

Merchings nächster Bürgermeister ist wieder ein Hauptberufler

Der Kümmerer Martin Walch tritt nicht mehr an. Damit ist auch die „Lex Walch“ nicht mehr nötig.

Von Christina Riedmann-Pooch

Weit über Merchings Grenzen hinaus wurde am 16. Mai 2013 die Gemeinderatsitzung mit Spannung verfolgt: Damals wurde das Amt des Bürgermeisters vom Hauptamt zum Nebenamt abgeändert. Wegen der Altersgrenze für Hauptamtliche war es der einzige Weg, damit Bürgermeister Martin Walch für eine weitere Legislaturperiode (2014-2020) antreten konnte.

Eine „Lex Walch“ nannte es Gemeinderatsmitglied Eduard Lutz, die extra auf die spezielle Situation zugeschnitten war. Der Beschluss, dass dem amtierenden Bürgermeister so eine erneute Kandidatur ermöglicht wurde, fiel mehrheitlich. Später bestätigten die Merchinger bei der Kommunalwahl mit über 87 Prozent der Stimmen, dass sie ihren Kümmerer behalten wollten.

Martin Walch bedankt sich noch einmal

Für Walch war es unproblematisch, den Posten auch im Ehrenamt anzunehmen, da er zu dem Zeitpunkt bereits in Rente war. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung meinte Walch: „Ich kann mich nur bedanken, dass mir diese Zustimmung damals ermöglicht hat, ehrenamtlich zu kandidieren.“ Schon vor einigen Wochen hatte der Bürgermeister signalisiert, nicht noch einmal für das Amt kandidieren zu wollen.

Als Gemeinde, die unter 5000 Einwohner hat, wäre es den Räten in Merching nun bis 90 Tage vor der Wahl, die im März 2020 stattfinden wird, offen gestanden, die Änderung anzugehen. Da für das Amt in der Gemeinde Merching für einen Bürgermeister die Erledigung der Amtsgeschäfte weit über eine ehrenamtliche Tätigkeit hinausgeht und mit mehr als 40 Wochenstunden veranschlagt ist, sahen die Räte diesen Schritt mehr als angebracht an.

Änderung in Merching erweitert Kreis der Kandidaten

Werner Schrom warf ein, dass sich mit dieser frühzeitigen Festlegung auf einen künftigen hauptamtlichen Bürgermeister vielleicht noch der eine oder andere Kandidat finden könnte: „Es ist schwierig für jemanden, der berufstätig ist. Durch eine Änderung in ein Hauptamt wird der Kreis der Kandidaten mit Sicherheit erweitert.“ Einstimmig wurde die Änderung, die zur Wahl 2020 in Kraft treten wird, beschlossen. Da sich das Wahlverhalten der Merchinger deutlich geändert hat und 2020 die Bezirks- und Kommunalwahl zusammenfallen, schlug die Verwaltung vor, künftig vier Briefwahlbezirke zu bilden: Zwei sollen nach einstimmigem Beschluss der Räte künftig in der Schule, zwei im Rathaus stationiert werden. Die Wahlurnen werden in Merching – wie gehabt – aufgeteilt in drei Bezirke in der Mehrzweckhalle stehen, außerdem wird wieder im Ortsteil Steinach ein Wahllokal eingerichtet werden.

