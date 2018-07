12:10 Uhr

Merchings neue Ärztin stellt sich vor

Der Gemeinderat verabschiedet Dr. Erwin Glas, der über 30 Jahre die Praxis im Ort hatte. Seine Nachfolgerin ist Dr. Tetyana Baur.

Von Christina Riedmann-Pooch

Bürgermeister Martin Walch verabschiedete Dr. Erwin Glas nach über 30 Jahren hausärztlicher Tätigkeit in Merching. Mit einer kleinen Rede im Rathaus bedankte er sich nun ganz offiziell stellvertretend für die Gemeinde für dessen Einsatz.

Wie wichtig ein Arzt im Ort ist, sei ganz besonders in der letzten Zeit deutlich geworden, als der wohlverdiente Ruhestand von Dr. Glas immer näher rückte – denn einen niedergelassenen Arzt auf dem Land zu finden, sei längst nicht mehr selbstverständlich. Es fänden sich kaum Ärzte, die die Lücken füllen wollen, unterstrich Walch in seiner Dankesrede.

Zunächst sei eine Arztsuche auch nahezu aussichtslos gewesen – doch nun habe man schließlich Dr. Tetyana Bauer als seine Nachfolgerin gewinnen können. Die promovierte Ärztin, die ihre Fachrichtung als Internistin in Donauwörth vertieft hatte, wird nun ab Mitte Juli ihre Tätigkeit in den ehemaligen Praxisräumen von Dr. Glas – die im Moment allerdings noch umgestaltet werden – aufnehmen. In diesem Zusammenhang wies Dr. Glas ausdrücklich darauf hin, dass alle Patientendaten gemäß der Datenschutzbestimmungen streng vertraulich unter Verschluss gehalten werden. Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten würden die Daten an Dr. Tetyana Baur weitergegeben.

Themen Folgen