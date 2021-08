Mobiler Kultursommer macht Station am Mandichosee

Plus Das Theater Lulu und zwei Bands bereiteten den Besuchern einen interessanten Nachmittag. Aufgrund des schlechten Wetters gab es eine Programmänderung

Lange gab es keine kulturellen Veranstaltungen, und jetzt finden sie hauptsächlich im Freien statt. Leider bescherte das unbeständige Wetter dem Kultursommer des Wittelsbacher Landes am Mandichosee - ein Förderprogramm der Kultusstiftung des Bundes - nur wenige Besucher. Aber die mit warmen Jacken gekommenen Zuhörer konnten ein interessantes Programm bei freiem Eintritt genießen. Auch Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko waren mit ihren Familien anwesend.