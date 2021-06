1,5 Promille: Polizei bekommt es zweimal mit betrunkenem Fahrer zu tun

Erst nehmen die Beamten einem betrunkenen 37-Jährigen in Mering die Fahrzeugschlüssel ab. Wenig später sitzt der Mann erneut hinter dem Steuer und trinkt Bier.

Eine sehr ungewöhnliche Verkehrskontrolle gab es am Sonntag in Mering. Gegen 10 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Hörmannsberger Straße von Beamten der Friedberger Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten im Atem des Fahrers deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von umgerechnet rund 1,5 Promille.

Betrunkener steigt erneut ins Auto und trinkt Bier

Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zur Verhinderung weiterer Fahrten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen 12.30 Uhr saß der 37-Jährige jedoch wieder in seinem Wagen und trank ein Bier.

Er hatte sich zwischenzeitlich einen Zweitschlüssel für das Auto geholt. Zur Verhütung einer weiteren Trunkenheitsfahrt wurde das Fahrzeug erneut versperrt und auch der Zweitschlüssel sichergestellt. (AZ)