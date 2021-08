12.000 Euro Schaden: Autofahrerin übersieht Gegenverkehr

Eine Autofahrerin fährt durch Mering. Als sie abbiegen will, sieht sie nicht, dass ihr ein Auto entgegenkommt. Zwei Personen werden beim Unfall verletzt.

Die Fahrerin eines Smart hat am Mittwoch in Mering beim Abbiegen einen Unfall ausgelöst. Die 38-jährige Frau fuhr gegen 15.28 Uhr auf der Augsburger Straße, von der sie links in die Herzog-Wilhelm-Straße einfahren wollte. Laut Polizei übersah sie dabei aber einen 78-jährigen Ford-Fahrer, der ihr entgegenkam.

Er und seine 80-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 38-Jährige trug keine Verletzungen davon. Der Ford musste abgeschleppt werden, weil er nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 12.000 Euro. (AZ)