vor 23 Min.

Mering: 17-jähriger Kraftradfahrer bricht sich Knöchel

Ein Kradfahrer verlor in Mering an der B2 die Kontrolle. Er brach sich den Knöchel und musste ins Krankenhaus.

Ein 17-jähriger Kraftradfahrer brach sich bei einem Unfall an der B2 in Mering den Knöchel. Er hatte vor Schreck die Kontrolle über sein Kraftrad verloren.

Am Dienstag gegen 8.15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Dodge die Staatsstraße 2380 von Königsbrunn her kommend in Richtung Mering. Kurz vor der Einmündung zur B2 wollte er nach links in die Friedenaustraße nach Mering abbiegen.

17-jähriger Kradfahrer verliert in Mering die Kontrolle

Ein zu diesem Zeitpunkt von der B2 her kommender 17-jähriger Kraftradfahrer erschrak beim Anblick des anfahrenden Autos und verlor beim Bremsen die Kontrolle über sein Kraftrad. Beim folgenden Sturz zog er sich einen offenen Knöchelbruch und diverse Prellungen zu. Der Kraftradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Sachschaden bei Unfall mit Kradfahrer in Mering

Da es zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam, entstand lediglich Sachschaden an dem Aprilia-Kraftrad in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Die Staatstraße 2380 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde nur einseitig befahrbar.

Der Kraftradfahrer trug statt Stiefeln lediglich Turnschuhe, die seinen Körper beim Sturz nicht ausreichend schützten. (tril)

Themen Folgen