23.500 Euro Sachschaden: Autofahrerin übersieht in Mering die Vorfahrt

Am Freitagabend übersah eine aus der Lechstraße in Mering kommende Fahrzeugführerin einen auf der Holzgartenstraße fahrenden Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Es sei Sachschaden in Höhe von etwa 23.500 Euro entstanden, so die Polizei in Friedberg. (AZ)