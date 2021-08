27-Jähriger fährt betrunken durch Mering

Ein VW-Fahrer gerät am Donnerstagabend in eine Polizeikontrolle, dabei kommt heraus, dass er Alkohol getrunken hatte. Nun erwartet ihn eine hohe Strafe.

Ein 27-jähriger VW-Fahrer wurde am Donnerstagabend von der Polizei kontrolliert, dabei fiel den Beamtinnen und Beamten Alkoholgeruch in seinem Atem auf. Der Mann war gegen 23.47 Uhr auf der Friedenaustraße in Friedberg in die Kontrolle geraten.

Bußgeld und Fahrverbot für Autofahrer in Mering

Daraufhin wurde in der Polizeiinspektion Friedberg ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt, der 0,6 Promille ergab. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Laut Polizei erwartet ihn neben einem Bußgeld von 500 Euro ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)