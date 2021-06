Mering

vor 19 Min.

32.000 Euro Schaden bei Unfall: 63-Jähriger missachtet Vorfahrt

In Mering sind am Montagmorgen zwei Fahrzeuge zusammen gestoßen.

In Mering will ein 63-Jähriger von der Wilhelm-Busch- in die Nikolaistraße abbiegen. Der Autofahrer missachtet die Vorfahrt einer Frau und es kommt zum Unfall.

Themen folgen