4000 Euro Schaden bei Unfall: Wer ist schuld?

In Mering-St. Afra wird ein Audi auf einem Restaurant-Parkplatz angefahren. Wer den Schaden verursacht hat, ist unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Restaurants am Gaußring in Mering-St. Afra wurde am Mittwoch ein parkender, schwarzer Audi beschädigt. Laut Polizei geschah der Unfall zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr.

Der Schaden vorne links am Auto wird mit etwa 4000 Euro angegeben. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder die Unfallflüchtige unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)