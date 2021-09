82-jähriger Pkw-Lenker übersieht Radfahrer

Ein 82-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Mering einen Radfahrer. Dieser wird leicht verletzt.

An der Ecke Holzgartenstraße und Friedenaustraße in Mering sind am Donnerstag ein Radfahrer und ein Autofahrer zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 82-jährige Golf-Fahrer gegen 13.20 Uhr von der Holzgartenstraße in die Friedenaustraße. Dabei übersah er einen von links kommenden Radfahrer, der Vorfahrt hatte. Der 29-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß mit dem Auto und zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. (AZ)