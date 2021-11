Abbruch, Rückbau, Recycling: Meringer Firma erweitert ihren Betrieb

Plus Die Firma Schreiner Abbruch plant eine Erweiterung ihrer Betriebsflächen in Mering. Warum sich auch die Söhne für die Arbeit begeistern.

Der knapp 25-jährige Richard Schreiner lenkt Schwertransporter mit 600 PS, der 20-jährige Simon Schreiner fährt Bagger mit einem Gewicht von über 40 Tonnen. Und wenn die beiden Brüder abends gemeinsam mit ihren Eltern Andrea und Richard Schreiner beim Abendessen sitzen, dann ist das Gesprächsthema klar: die Firma. Alle vier sind mit vollem Engagement dabei und somit entwickelte sich aus dem 1997 von Raimund Schreiner übernommenen Abbruchunternehmen im Ein-Mann-Betrieb eine spezialisierte Firma für Abbruch, Rückbau und Erdarbeiten, die auch als Fuhrunternehmen tätig und mittlerweile zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb ist.



20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Meringer Familienunternehmen inzwischen und agiert vorwiegend im Großraum München und den umliegenden Landkreisen. Auch in der Marktgemeinde ist der Abbruchbetrieb, der in zwei Jahren bereits sein 40-jähriges Bestehen feiern kann, immer mal wieder mit großem Gerät aktiv. Dazu zählen der Abbruch des alten BayWa-Gebäudes 2002 und auch der Abriss eines Teils des alten Krankenhauses 2003 sowie der Paarbrücke 2010. Während andere Firmen Nachwuchssorgen plagen und die Kinder oftmals nichts vom elterlichen Betrieb wissen wollen, stiegen bei Familie Schreiner gleich beide Söhne mit ein. "Eigentlich sogar viel früher als es uns recht war", sagt Geschäftsführer Richard Schreiner Senior.