Abgespeckte Osttangente belastet Mering-St. Afra massiv

Plus Die durchgängig vierspurige Trasse der Osttangente durchs Lechfeld ist vom Tisch. Doch die Einmündung der Kissinger Umfahrung vor Mering-St. Afra sorgt für Kritik.

Die kleinere Variante der Osttangente mit einer Westumfahrung von Kissing und einer Entlastungsstraße bei Derching sorgt in Mering für Protest. Dennoch sind alle Fraktionen des Marktgemeinderats zunächst erleichtert, dass die Osttangente nicht in dem Maß ausgebaut wird wie zunächst vorgesehen.