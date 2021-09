Ärger um Basketballplatz in Mering: Schulleiter erklärt Hintergründe

Plus Jugendliche wollen hier spielen, doch nebenan findet bis zum späten Nachmittag Unterricht statt - eine Situation, die in Mering für Konflikte sorgt.

Endlich hat Mering wieder einen Basketballplatz. Zu den Unterrichtszeiten ist dieser für die nahen Schulen reserviert, ab 16 Uhr und am Wochenende ist er öffentlich zugänglich. Wie kürzlich berichtet, kommt es bedingt durch die Lage immer wieder zu Interessenskonflikten. Der Platz befindet sich nämlich genau zwischen Realschule und Gymnasium.