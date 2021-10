Alle Bewohner der Ankerdependance Mering stehen unter Quarantäne

Plus Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen ist auf neun gestiegen. Das Ergebnis der Reihentestung vom Mittwoch steht noch aus.

Der aktuelle Corona-Ausbruch sorgt in der Meringer Ankerdependance für Ausnahmezustand. Mittlerweile sind neun von derzeit 125 Bewohnern positiv auf Corona getestet, darunter auch ein vollständig Geimpfter. Das Ergebnis einer großen Reihentestung am Mittwoch steht noch aus.