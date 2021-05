Mering

Alternativen zum Standort des Meringer Wertstoffhofs gesucht

Plus Mering soll im Auftrag des Landkreises den Wertstoffhof aufwendig modernisieren. Dies könnte theoretisch auch an einem anderen Standort geschehen. Der Bürgermeister bittet um Vorschläge.

Von Gönül Frey

Der Meringer Wertstoffhof wird rundumerneuert. Ein entsprechendes Grundkonzept hatte Michaela Stadelmeyer von der kommunalen Abfallwirtschaft Aichach-Friedberg bereits im März im Gemeinderat vorgestellt. Wie Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Sitzung des Gremiums erläuterte, steht bezüglich der Vorgehensweise nun fest, dass die Kommune Planung und Bau selbst in die Hand nimmt und der Landkreis als Betreiber am Ende nur die Kosten erstattet.

