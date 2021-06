Mering

vor 18 Min.

Ans Aufgeben denken die Meringer Opernhausbetreiber noch lange nicht

Christine Schenk und Benno Mitschka aus Mering starten nach sieben Monaten Zwangspause in die neue Opernsaison mit ihrem Opernhaus Multum in Parvo.

Heißblütig startet Deutschlands kleinstes Opernhaus mit Bizets Carmen in die Saison. Die Kulturschaffenden Benno Mitschka und Christine Schenk beweisen viel Mut.

Von Eva Weizenegger

Wo andere privatfinanzierte Kultureinrichtungen nach über sieben Monaten Zwangspause, ihre Türen endgültig schließen, da fangen Benno Mitschka und Christine Schenk aus Mering erst so richtig an. Sie haben aus ihrer eigenen Tasche über 20.000 Euro in die Hand genommen, um ihr Opernhaus "Multum in Parvo" auf Vordermann zu bringen.

