Mering

12:18 Uhr

Ausparkmanöver endet mit 3000 Euro Schaden

In Mering wollte eine Frau ausparken, beschädigte dabei aber ein anderes Fahrzeug.

Eine Frau fährt am Mittwoch in Mering beim Ausparken ein anderes Auto an. Der Sachschaden ist hoch.

