Hund beißt anderen Hund - und dann dessen Herrchen

Ein Hund greift nahe des Meringer Ortsteils Baierberg erst einen anderen Vierbeiner an - und dann auch noch den Hundebesitzer.

Unschöne Begegnung beim Gassigehen: Am Samstagnachmittag ging ein 66 Jahre alter Mann mit seinem nicht angeleinten Hund auf einem Feldweg bei Mering-Baierberg Gassi. Als sie einem anderen, 67 Jahre alten Mann mit Hund begegneten, griff der nicht angeleinte Hund das zweite Tier an und biss es in den Hals.

Hunde-Attacke bei Baierberg - Hundehalter wird in Arm gebissen

Der 67-Jährige wollte seinem Hund zur Hilfe kommen, wurde aber von dem anderen Hund ebenfalls angegriffen und in den Arm gebissen.