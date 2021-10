Barrikaden aus Wahlplakaten beim Meringer Bahnhof

Plus Schon wieder meldet die Polizei Vandalismus in Mering. Dieses Mal trieben es die Personen besonders heftig.

In Mering häufen sich in diesem Jahr Fälle von Vandalismus. Betroffen waren bislang unter anderem das Schulzentrum samt Sporthalle und das TSV-Gelände. Es kam zu Schmierereien und Sachbeschädigungen, etwa eingeschlagenen Scheiben. Dieses Wochenende meldet die Polizei Friedberg erneut mehrere Fälle, und zwar im Umfeld des Bahnhofs.