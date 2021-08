Bei Merings Bürgerversammlung schalten sich die meisten übers Internet zu

Plus Merings Bürgermeister Florian Mayer testet angesichts der Corona-Pandemie ein neues Format bei der Bürgerversammlung: In der Aula des Gymnasiums und im Stream.

Für seine erste Bürgerversammlung hat Merings Rathauschef Florian Mayer ein neues Format gewählt. Eingeladen hat er in die Aula des Gymnasiums, die unter Einhaltung der Abstandsregeln Platz für rund 50 Zuhörer bietet. Parallel dazu übertrug er einen Livestream im Internet.